Fine vita | Pd Senato ' ostruzionismo maggioranza umiliante per Parlamento'

Roma, 23 ott (Adnkronos) - "L'ostruzionismo della maggioranza sul fine vita trova infinite vie. Ora ci si nasconde dietro l'assenza di un parere della commissione Bilancio per procrastinare la discussione sine die. Uno stallo umiliante del parlamento, ostaggio di una maggioranza incapace, divisa, e pertanto inadeguata ad affrontare in modo serio ed equilibrato un tema così sentito dall'opinione pubblica”. Lo dicono i senatori del Pd Alfredo Bazoli e Sandra Zampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fine vita: Pd Senato, 'ostruzionismo maggioranza umiliante per Parlamento'

Contenuti che potrebbero interessarti

IL DIRITTO DI MORIRE CON DIGNITA’ Aspetti giuridici e bioetici sul FINE VITA Sabato 25 ottobre 2025 ? Ore 17.00 Sala Rappresentanza Regione Autonoma, Piazza Dante 16 – Trento Parlare di fine vita non è semplice, ma è necessario. Significa affro - facebook.com Vai su Facebook

Fine vita: non esiste un dispositivo per “Libera” paralizzata dal collo in giù https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/fine-vita-non-esiste-dispositivo-libera-paralizzata-collo-giu-AHRdHZ9C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter# - X Vai su X

LEGGE SUL FINE VITA/ La Sardegna come la Toscana, l’eutanasia è l’unico collante Pd-M5s - In attesa che il parlamento vari una legge nazionale la Sardegna si accoda alla Toscana sul fine vita. Lo riporta ilsussidiario.net

Fine vita, legge in commissione al Senato. Gli emendamenti del Pd, l’ apertura di FdI: "Discutiamo" - Tra i membri, per il Pd, c’era Alfredo Bazoli, che ha duramente criticato quando approvato dalla maggioranza. Riporta repubblica.it

Schlein: su fine vita disponibili al dialogo, non a passi indietro - Sul fine vita “è necessaria una legge nazionale, troppo spesso la politica è stata latitante e ha lasciato che i giudici prendessero delle decisioni. Segnala partitodemocratico.it