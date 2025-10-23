Finanziati cinque progetti per l' efficientamento energetico dei Comuni di aree interne

Sono stati ammessi a finanziamento dall'assessorato dell'Energia della Regione Siciliana cinque progetti presentati nell'ambito degli Accordi di programma quadro "Val Simeto", "Sicani", "Calatino", "Madonie" e "Nebrodi", che non erano rientrati nelle tempistiche del Po Fers 20142020. Si tratta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

