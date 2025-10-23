Finanziaria mille reggiani a Roma per gridare no

Un migliaio di reggiani saranno Roma sabato per partecipare alla manifestazione nazionale ‘Democrazia al lavoro’, promossa da Cgil, contro l’ultima legge finanziaria del governo. "L’ennesima che non rispetta le aspettative e rischia di acuire i problemi, anziché risolverli", è il commento del segretario generale provinciale Cgil, Cristian Sesena, che ieri ha illustrato le motivazioni della manifestazione assieme ai colleghi segretari Luca Chierici, Elena Strozzi, Mauro Nicolini e Davide Mariotti. Quindici in tutto i pullman in partenza da Reggio, Castelnovo Monti, Guastalla, Correggio, Sant’Ilario e Scandiano; il concentramento nella Capitale è previsto alle 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

