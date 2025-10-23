Finanziaria mille reggiani a Roma per gridare no
Un migliaio di reggiani saranno Roma sabato per partecipare alla manifestazione nazionale ‘Democrazia al lavoro’, promossa da Cgil, contro l’ultima legge finanziaria del governo. "L’ennesima che non rispetta le aspettative e rischia di acuire i problemi, anziché risolverli", è il commento del segretario generale provinciale Cgil, Cristian Sesena, che ieri ha illustrato le motivazioni della manifestazione assieme ai colleghi segretari Luca Chierici, Elena Strozzi, Mauro Nicolini e Davide Mariotti. Quindici in tutto i pullman in partenza da Reggio, Castelnovo Monti, Guastalla, Correggio, Sant’Ilario e Scandiano; il concentramento nella Capitale è previsto alle 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
La bozza della Legge di Bilancio del 2026 riequilibra le accise su benzina e gasolio, aumentando quest’ultima di 4,05 centesimi al litri e diminuendo della stessa cifra quella per la benzina. Entrambe raggiungerebbero i 672,90 euro per mille litri. Dettagli in qu - facebook.com Vai su Facebook
Finanziaria, mille reggiani a Roma per gridare no - Un migliaio di reggiani saranno Roma sabato per partecipare alla manifestazione nazionale ‘Democrazia al lavoro’, promossa da Cgil, contro ... Lo riporta msn.com
Salute finanziaria delle donne, oggi a Roma il primo Financial Health Forum - Salute Finanziaria, Welfare Aziendale e Promozione della salute femminile sono i temi al centro del Financial Health Forum, svoltosi oggi a Roma presso l’Auditorium Deloitte. Riporta huffingtonpost.it
Salute finanziaria, il 30 settembre a Roma il primo Financial Health Forum - Salute Finanziaria, Welfare Aziendale e Promozione della salute femminile sono i temi al centro del 1° Financial Health Forum, organizzato da GLT Foundation ETS, Deloitte e PQE Group che si svolgerà ... Secondo ilmessaggero.it