Un migliaio di reggiani saranno Roma sabato per partecipare alla manifestazione nazionale ‘Democrazia al lavoro’, promossa da Cgil, contro l’ultima legge finanziaria del governo. "L’ennesima che non rispetta le aspettative e rischia di acuire i problemi, anziché risolverli", è il commento del segretario generale provinciale Cgil, Cristian Sesena, che ieri ha illustrato le motivazioni della manifestazione assieme ai colleghi segretari Luca Chierici, Elena Strozzi, Mauro Nicolini e Davide Mariotti. Quindici in tutto i pullman in partenza da Reggio, Castelnovo Monti, Guastalla, Correggio, Sant’Ilario e Scandiano; il concentramento nella Capitale è previsto alle 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finanziaria, mille reggiani a Roma per gridare no