Finanziaria interviene la Cgil | Dare risposta alla Sicilia e non alle clientele

Cataniatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La prossima finanziaria regionale non può e non deve essere l’ennesima occasione per mance, mancette e clientele. La spesa deve invece essere indirizzata in modo da dare risposte a priorità e obiettivi strategici per avviare un percorso di sviluppo". Lo sostiene la Cgil Sicilia che ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

finanziaria interviene cgil dareSorical, la Filctem Cgil Calabria chiede l’accelerazione dalla riforma amministrativa all’efficacia operativa - Il Coordinamento Filctem Cgil regionale dei delegati e quadri Sorical interviene con una nota decisa sulla riforma del Servizio Idrico Integrato (SII) e ... Da catanzaroinforma.it

finanziaria interviene cgil dareCgil contro la manovra: «Altro che superamento della Legge Fornero - La Cgil: si va in pensione sempre più tardi, penalizzati soprattutto giovani e donne. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Finanziaria Interviene Cgil Dare