Finanziamento degli Asacom e incidenza sui bilanci comunali | chiesto un incontro urgente con la Regione
I Comuni del Distretto Socio–Sanitario 19, che ha in Gravina di Catania il suo Comune capofila, sostengono annualmente diverse spese per garantire l’assistenza agli alunni con disabilità nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Tra queste l’assistenza all’autonomia e alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Questo è lo stralcio delle variazioni di bilancio approvate dall’ars. La prima stringa è relativa al finanziamento ASACOM a favore dei comuni per 10 milioni di euro. La seconda stringa è il finanziamento per il servizio di trasporto per disabili per 2 milioni di euro - facebook.com Vai su Facebook