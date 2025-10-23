Finanza fa controlli sulla madre e scopre evasione del figlio Tiktoker minorenne | 200mila euro dai social

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai controlli sulla madre imprenditrice è emerso che il ragazzo, influencer, tiktoker e youtuber con più di un milione di iscritti e oltre 200 milioni di visualizzazioni sui canali personali, avrebbe guadagnato nel tempo oltre 200mila euro depositati sui conti della donna, senza mai dichiarare nulla al fisco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

