Finanza fa controlli sulla madre e scopre evasione del figlio Tiktoker minorenne | 200mila euro dai social

Dai controlli sulla madre imprenditrice è emerso che il ragazzo, influencer, tiktoker e youtuber con più di un milione di iscritti e oltre 200 milioni di visualizzazioni sui canali personali, avrebbe guadagnato nel tempo oltre 200mila euro depositati sui conti della donna, senza mai dichiarare nulla al fisco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

