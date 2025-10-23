Matteo Berrettini batte Cameron Norrie in più di tre ore di partita e si qualifica ai quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna, dove affronterà Alex De Minaur. Per l’azzurro si tratta della prima vera prova di forza dal post Wimbledon. Una buona notizia per l’Italia, anche in ottica Coppa Davis, dove mancherà Sinner e dove l’Italia si affiderà al finalista Wimbledon 2021, oltre che a Musetti e Cobolli. 7-6, 6-7, 6-4 i parziali in tre ore e 18 minuti di partita. 16 ace per Berrettini, che ha ritrovato solidità al servizio ( 73% di punti vinti con la prima palla ) e concentrazione nei momenti topici della gara, come nel nono gioco del terzo set quando ha strappato il break decisivo al britannico prima di andare a servire per il match. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Finalmente Berrettini: battuto Norrie dopo una maratona, è ai quarti a Vienna. La prova di forza in ottica Coppa Davis