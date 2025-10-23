film drammatici

Noi, da non liberisti, siamo per le sovvenzioni statali a musei, teatri, editoria (soprattutto ai giornali) e anche cinema. E infatti seguiamo con attenzione il dibattito sui tagli dei finanziamenti pubblici a questo comparto e leggiamo con avidità le interviste dolenti a registi&produttori: occhi piangenti, Occhipinti, «Come faremo?» e Comencini. Noi, che guardiamo persino i film italiani, siamo preoccupati. Per gli Elii Germani, per la tentacolare casata delle Rohrwacher, per i cinematografari romani da dieci generazioni che di cinema vivono. Ma in particolare sia detto senza ironia per i tecnici, le maestranze, i precari che di cinema sopravvivono. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

