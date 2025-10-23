Filippo Bisciglia ha già dimenticato Pamela Camassa? Avvistato a cena con una donna misteriosa

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, qualche giorno fa, hanno annunciato la fine della loro lunga storia d’amore. I due hanno spiegato che la decisione non è stata presa all’improvviso, ma dopo settimane di riflessione. Nel loro caso, non c’è stato alcun tradimento. Dopo mesi di scontri e litigi, i due hanno percepito che fosse meglio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cosa c'è Filippo Bisciglia e Denise Farina, ex partecipante di Temptation Island. Si vociferava ci fosse un flirt in corso e adesso è lei a rompere il silenzio. - facebook.com Vai su Facebook

Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi e Yoko Yamada incontreranno il pubblico dopo la proiezione del primo episodi - X Vai su X

Filippo Bisciglia ha già una nuova fidanzata? Avvistato con Paola, altro che Denise: ecco chi è - Filippo Bisciglia pare abbia già dimenticato Pamela Camassa: il conduttore di Temptation Island è stato avvistato con un'altra donna. Lo riporta donnapop.it

Nuova compagna per Filippo Bisciglia? Cena romantica e sguardi complici - Avvistamenti a Roma e prime indiscrezioni su un possibile nuovo amore. Come scrive notizie.it

Filippo Bisciglia ha una nuova fidanzata? “Avvistato con Paola”/ Spunta foto e segnalazione: “A casa di lui…” - I due avvistati insieme a cena a Roma: la segnalazione con foto di Alessandro Rosica ... ilsussidiario.net scrive