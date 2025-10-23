Filippo Bisciglia ha già dimenticato Pamela Camassa? Avvistato a cena con una donna misteriosa

Dailynews24.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, qualche giorno fa, hanno annunciato la fine della loro lunga storia d’amore. I due hanno spiegato che la decisione non è stata presa all’improvviso, ma dopo settimane di riflessione. Nel loro caso, non c’è stato alcun tradimento. Dopo mesi di scontri e litigi, i due hanno percepito che fosse meglio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

filippo bisciglia ha gi224Filippo Bisciglia ha già una nuova fidanzata? Avvistato con Paola, altro che Denise: ecco chi è - Filippo Bisciglia pare abbia già dimenticato Pamela Camassa: il conduttore di Temptation Island è stato avvistato con un'altra donna. Lo riporta donnapop.it

filippo bisciglia ha gi224Nuova compagna per Filippo Bisciglia? Cena romantica e sguardi complici - Avvistamenti a Roma e prime indiscrezioni su un possibile nuovo amore. Come scrive notizie.it

filippo bisciglia ha gi224Filippo Bisciglia ha una nuova fidanzata? “Avvistato con Paola”/ Spunta foto e segnalazione: “A casa di lui…” - I due avvistati insieme a cena a Roma: la segnalazione con foto di Alessandro Rosica ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Filippo Bisciglia Ha Gi224