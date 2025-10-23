Filippine maxi incendio a Catmon Malabon City per cortocircuito elettrico | oltre 1500 case distrutte più di 600 famiglie sfollate - VIDEO

L'incendio, scoppiato intorno alle 17, è stato sedato oltre 4 ore dopo con l'intervento di 100 autobotti Oltre 1000 abitazioni e più di 600 nuclei familiari rimasti senza casa. È questo il tragico bilancio seguito ad vasto incendio scoppiato ieri, 22 ottobre, a Malabon City, nelle Filippine. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

