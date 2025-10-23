Filippine incendio a Malabon | in fiamme più di 1.500 case

Un enorme incendio è scoppiato a Malabon City, nell'area metropolitana di Manila. Le fiamme hanno distrutto più di 1.500 abitazioni e costretto oltre 600 famiglie a lasciare le proprie case. Per domare l'incendio sono state necessarie più di 100 autobotti dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Filippine, incendio a Malabon: in fiamme più di 1.500 case

