Filiera del latte in crescita | In Bergamasca 400mila tonnellate l’anno ma costi quasi insostenibili
“I numeri diffusi da Regione Lombardia e Ismea confermano che il nostro territorio rappresenta il cuore produttivo della zootecnia da latte italiana, ma occorre al tempo stesso interrogarsi su come garantire una piena sostenibilità economica del comparto nel medio periodo”: è quanto ha dichiarato Leonardo Bolis, presidente di Confai Lombardia e Confai Bergamo, commentando i dati più recenti relativi all’andamento della filiera lattiero-casearia, diffusi dall’amministrazione regionale e da Ismea. Secondo le elaborazioni regionali, la Lombardia concentra quasi la metà della produzione nazionale di latte e ospita poco meno del 40% delle vacche da latte italiane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
