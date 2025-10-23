Fiera torna ‘Vintage’ Rivive lo stile del passato

Torna per la 39ª edizione ‘Vintage – La moda che vive due volte’, la kermesse dedicata alla moda (e non solo) del passato, in Fiera da domani a domenica. "Oltre cento espositori per la sola sezione vintage – sottolinea il curatore Simone Valleca – e altri 30 per la fiera del disco e del fumetto, su una superficie espositiva di 7mila metri quadrati". La fiera si articola in diverse aree tematiche. La sezione ‘vintage’, cuore pulsante della manifestazione, ospita abiti e accessori originali del secolo scorso, simboli di un’eleganza senza tempo, dal lusso all’abbigliamento sportivo, dallo streetwear allo stile casual, in un continuo dialogo tra memoria e contemporaneità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

