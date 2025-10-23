Fiera Progress Magnacca | Il lavoro cambia servono innovazione e diritti

È stata inaugurata giovedì 23 ottobre a Lanciano la Fiera Progress, manifestazione dedicata all’innovazione, alla formazione e alle opportunità nel mondo del lavoro e delle imprese. Al taglio del nastro, insieme al sindaco Filippo Paolini e ad altre autorità civili, l’assessore regionale al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Progress 2025: al Polo Fieristico d’Abruzzo torna la Fiera del Lavoro e della Formazione Dal 23 al 25 ottobre il Polo Fieristico d’Abruzzo apre le porte alla quarta edizione di Progress, la Fiera del Lavoro, della Formazione e del Sociale. Un evento che, anno d - facebook.com Vai su Facebook

Progress 2025: lavoro e formazione alla Fiera di Lanciano https://abruzzonews.eu/progress-2025-fiera-lanciano-lavoro-formazione-681538.html?_unique_id=68f21359aa1c3… - X Vai su X

Fiera Progress, Magnacca: “Il lavoro tra innovazione e cambiamento” - Si è aperta oggi a Lanciano la Fiera Progress, manifestazione dedicata all’innovazione, alla formazione e alle opportunità ... Lo riporta laquilablog.it

Inaugurata a Lanciano Progress, la fiera del lavoro e dell’innovazione - L’assessore Magnacca: è un momento di riflessione profonda sul valore del lavoro, che oggi assume forme nuove, legate alla flessibilità, alla tecnologia e ai cambiamenti sociali. Come scrive regione.abruzzo.it

LANCIANO: IL 23 OTTOBRE AL VIA “PROGRESS”, LA FIERA DEL LAVORO, DEL SOCIALE E DELLA FORMAZIONE - LANCIANO – A Progress 2025 “costruiamo insieme il lavoro che verrà”: con l’obiettivo di interpretare le nuove esigenze del mercato occupazionale, superare il format fieristico classico per abbracciare ... Scrive abruzzoweb.it