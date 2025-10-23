Fiera del Folpo | 2 giorni di prevenzione HIV gratuita per i giovani

Venerdì 24 e sabato 25 ottobre, la Fiera del Folpo di Noventa Padovana ospita un’iniziativa di prevenzione sanitaria rivolta ai giovani. Grazie alla collaborazione tra Fondazione Foresta e Croce Rossa di Padova, sarà possibile effettuare test rapidi HIV, HBV e HCV, gratuiti e anonimi. Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

