fibromialgia su tv9 parlano gli esperti

La fibromialgia è una malattia invalidante che non va combattuta in silenzio e che ha bisogno di attenzione e sostegno e non certo di indifferenza da parte dello Stato e delle Istituzioni. Per questo la rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi, in onda stasera su Tv9 alle 21.25 in diretta, sarà dedicata a questa patologia che per tante persone è una lotta quotidiana per essere ascoltate e tutelate. La battagliera presidente dell’Asociazione grossetana Fibromialgia, Vincenza Direnzo (nella foto), sarà stasera ospite di Giancarlo Capecchi per sensibilizzare anche l’opinionepubblica sulle difficoltà che la schiavitù del dolore provoca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

