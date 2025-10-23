Fiamme e paura nell' alloggio popolare sgomberato a Borgo Nuovo bomba carta sotto casa dell' assessore Ferrandelli

Non è bastato l'atto vandalico contro l'immobile popolare sgomberato, la stessa struttura che si trova in via Bronte a Borgo Nuovo è stata poi data alle fiamme, costringendo le famiglie che abitavano la palazzina a fuggire per strada. Ma poche ore dopo un altro episodio: un forte boato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

