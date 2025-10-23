FI | il ricordo di Giampaolo Bettamio ' uomo per bene al servizio di cittadini e istituzioni'

Iltempo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Se ne è andato Giampaolo Bettamio, storico rappresentante di FI al Parlamento UE, al Parlamento italiano e al Governo. Lo ricordiamo come un uomo per bene, sempre al servizio dei cittadini e delle Istituzioni. Il suo ricordo rimarrà nei nostri cuori. Una preghiera lo accompagni". Lo scrive su X Forza Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

fi il ricordo di giampaolo bettamio uomo per bene al servizio di cittadini e istituzioni

© Iltempo.it - FI: il ricordo di Giampaolo Bettamio, 'uomo per bene al servizio di cittadini e istituzioni'

Approfondisci con queste news

fi ricordo giampaolo bettamioFI: il ricordo di Giampaolo Bettamio, 'uomo per bene al servizio di cittadini e istituzioni' - "Se ne è andato Giampaolo Bettamio, storico rappresentante di FI al Parlamento UE, al Parlamento italiano e al Governo. Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Fi Ricordo Giampaolo Bettamio