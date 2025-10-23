FI | il ricordo di Giampaolo Bettamio ' uomo per bene al servizio di cittadini e istituzioni'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Se ne è andato Giampaolo Bettamio, storico rappresentante di FI al Parlamento UE, al Parlamento italiano e al Governo. Lo ricordiamo come un uomo per bene, sempre al servizio dei cittadini e delle Istituzioni. Il suo ricordo rimarrà nei nostri cuori. Una preghiera lo accompagni". Lo scrive su X Forza Italia.

