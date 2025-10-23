Clima di soddisfazione in casa Fezzanese per la vittoria ottenuta a Pietra Ligure, che ha regalato ai verdi il primato solitario in Eccellenza. "Abbiamo conquistato tre punti pesantissimi contro un grande avversario, grazie ad un’ottima prestazione dei ragazzi fatta di cuore e sacrificio – sottolinea il tecnico Giulio Ponte – abbiamo saputo soffrire in alcuni momenti come una grande squadra sa fare, pungendo poi nei momenti giusti. Nonostante le tante assenze, i ragazzi sono stati grandi perché grande è tutto questo gruppo, compresi i ragazzi della juniores che ogni domenica ci danno una mano". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fezzanese, sei la capolista: "Avanti con questa grinta"