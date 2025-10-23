Fezzanese sei la capolista | Avanti con questa grinta
Clima di soddisfazione in casa Fezzanese per la vittoria ottenuta a Pietra Ligure, che ha regalato ai verdi il primato solitario in Eccellenza. "Abbiamo conquistato tre punti pesantissimi contro un grande avversario, grazie ad un’ottima prestazione dei ragazzi fatta di cuore e sacrificio – sottolinea il tecnico Giulio Ponte – abbiamo saputo soffrire in alcuni momenti come una grande squadra sa fare, pungendo poi nei momenti giusti. Nonostante le tante assenze, i ragazzi sono stati grandi perché grande è tutto questo gruppo, compresi i ragazzi della juniores che ogni domenica ci danno una mano". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Finisce con un #pareggio il derby con il Campomorone. Contro la capolista, un ottima squadra ben disposta in campo, arriva una grande partita della Genova Calcio che avrebbe meritato la vittoria: tante occasioni create, un palo, due rigori clamorosi non risch - facebook.com Vai su Facebook
Fezzanese, sei la capolista: "Avanti con questa grinta" - I fezzanoti erano oltreutto in emergenza per l’assenza di ben sei giocatori tra i quali spicca quella del capitano ... Da msn.com