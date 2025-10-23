Festival Trasparenze di Teatro Carcere 2025 | Acini di Furore
Nell'ambito del Festival Trasparenze di Teatro Carcere 2025 (24 ottobre-22 dicembre 2025), venerdì 24 e sabato 25 ottobre, alle ore 20.30, la Sala delle Ciminiere del MAMbo, ospita lo spettacolo “Acini di Furore”, scritto e diretto da Paolo Billi.La rappresentazione vede in scena le attrici della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
