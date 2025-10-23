Festival Sabir a Palermo il Mediterraneo che resiste

Cms.ilmanifesto.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un viaggio che negli anni lo ha portato a Lampedusa, Pozzallo, Siracusa, Palermo, Lecce, Matera, Trieste, Prato e Roma, il Festival Sabir torna in Sicilia, a Palermo, da oggi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

festival sabir a palermo il mediterraneo che resiste

© Cms.ilmanifesto.it - Festival Sabir, a Palermo il Mediterraneo che resiste

Argomenti simili trattati di recente

festival sabir palermo mediterraneoI concerti del Festival Sabir, a Palermo - Questo sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Segnala guidasicilia.it

festival sabir palermo mediterraneoPalermo dei e con i migranti - Nei prossimi giorni la città si trasformerà in una fantasmagoria di iniziative e di incontri dei e con i migranti, di cui cercheremo di rendervi conto al ... Come scrive pressenza.com

Palermo si anima del ‘Festival Sabir’ dal 23 al 25 ottobre - Si alterneranno incontri internazionali, formazioni, conferenze e seminari, che vedranno la presenza di decine di reti associative e movimenti, centinaia di attivisti e ospiti, molti dei quali proveni ... Segnala dire.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Sabir Palermo Mediterraneo