Festival Sabir a Palermo il Mediterraneo che resiste

Dopo un viaggio che negli anni lo ha portato a Lampedusa, Pozzallo, Siracusa, Palermo, Lecce, Matera, Trieste, Prato e Roma, il Festival Sabir torna in Sicilia, a Palermo, da oggi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Festival Sabir, a Palermo il Mediterraneo che resiste

I concerti del Festival Sabir, a Palermo

