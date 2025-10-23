Festival dello sport boom del digitale nell' 8ª edizione | le video views sono 108 milioni

Battuta anche la scorsa edizione. Campioni dall'Italia e dal mondo: da Zidane e Platini, fino a Tomba, Battocletti, Brignone e Velasco. La rassegna di Trento si conferma un evento internazionale per gli ospiti e per l'audience. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

