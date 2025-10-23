Festival della Scienza al via a Genova 23esima edizione dedicata agli Intrecci
Previsti oltre 250 appuntamenti suddivisi tra 119 conferenze, 98 laboratori, 19 mostre, 6 spettacoli e 22 eventi speciali. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Approfondisci con queste news
Prossima tappa del MovingLab: Festival della Scienza di Genova! Per il secondo anno consecutivo il #DIATI partecipa a uno dei più importanti festival scientifici che mette in contatto ricercatori, ricercatrici, artisti, enti pubblici e privati con un pubblico vasto e - facebook.com Vai su Facebook
.#IIT torna al Festival della Scienza con una programmazione ricca di incontri e curiosità dal mondo della ricerca. __ #meetIIT #fds2025 #festivalscienza #intrecci https://opentalk.iit.it/listituto-italiano-di-tecnologia-al-festival-della-scienza-2025… - X Vai su X
Festival della Scienza al via a Genova, 23esima edizione dedicata al tema “Intrecci” - Previsti oltre 250 appuntamenti suddivisi tra 119 conferenze, 98 laboratori, 19 mostre, 6 spettacoli e 22 eventi speciali ... Come scrive ilsecoloxix.it
Festival della Scienza al via il 23 ottobre. A Genova 250 eventi in 11 giorni, 35 location e 300 ospiti - Ventitreesima edizione della manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica in programma fino a domenica 2 ... Lo riporta ilsecoloxix.it
Chi è Carolina Guidetti, che risolve il cubo di Rubik in 10 secondi, protagonista al Festival della Scienza - Al Festival della Scienza di Genova regalerà i suoi trucchi per (quanto meno) ultimare l'impresa ... Segnala iodonna.it