Festival della Scienza al via a Genova 23esima edizione dedicata agli Intrecci

Previsti oltre 250 appuntamenti suddivisi tra 119 conferenze, 98 laboratori, 19 mostre, 6 spettacoli e 22 eventi speciali. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

festival della scienza al via a genova 23esima edizione dedicata agli intrecci

festival scienza via genovaFestival della Scienza al via il 23 ottobre. A Genova 250 eventi in 11 giorni, 35 location e 300 ospiti - Ventitreesima edizione della manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica in programma fino a domenica 2 ... Lo riporta ilsecoloxix.it

festival scienza via genovaChi è Carolina Guidetti, che risolve il cubo di Rubik in 10 secondi, protagonista al Festival della Scienza - Al Festival della Scienza di Genova regalerà i suoi trucchi per (quanto meno) ultimare l'impresa ... Segnala iodonna.it

