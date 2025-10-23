Festival del cinema sotterraneo | Uff tra horror e scienza
Arezzo, 23 ottobre 2025 – Parte l'edizione zero di Uff. Underground Film Festival, evento nato per dare spazio al cinema indipendente, libero dalle logiche del mercato e capace di rispondere soltanto al proprio impulso creativo. Ideato dai registi Simone Grazzi e Jacopo Bucciantini e patrocinato dal Comune di Lucignano, Uff sarà ospitato al Teatro Rosini di Lucignano da oggi al 25 ottobre. Tra i generi che il festival si propone di attraversare ci sono horror, fantascienza, surreale, videoarte e sperimentale, ai quali saranno assegnate premi speciali sulla base del giudizio di sei giurie di qualità, composte da professionisti e professioniste del settore cinematografico e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
8^ EDIZIONE DEL VOCE SPETTACOLO FILM FESTIVAL: IL CINEMA CHE UNISCE MATERA E HOLLYWOOD - X Vai su X
Ecco le pagelle del red carpet Festival Cinema di Roma, scopriamo i look della serata - facebook.com Vai su Facebook
Festival del cinema sotterraneo: Uff tra horror e scienza - Underground Film Festival, evento nato per dare spazio al cinema indipendente, libero dalle logiche del mercato e capace di rispondere soltanto ... Si legge su lanazione.it
Festival sotterraneo del cinema. Cresti: "Puntiamo sulla cultura. Il teatro laboratorio di idee" - La rassegna è in programma dal 23 al 25 ottobre: la mappa delle proiezioni a ingresso libero. Segnala msn.com
Benvenuti nel sottosuolo del cinema, a Lucignano nasce “UFF, Underground Film Festival” - Underground Film Festival, evento nato per dare spazio al cinema indipendente, viscerale, libero dalle logiche del mercato e capace di rispondere soltanto al proprio imp ... Segnala msn.com