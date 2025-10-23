Feste ed eventi da brivido tra streghe vampiri e zucche | cosa fare a Palermo per Halloween
È una delle giornate più attese dai bambini, ma non solo: perché Halloween, da anni, ha conquistato anche gli adulti e a Palermo gli eventi crescono anno dopo anno. Il richiamo del “dolcetto o scherzetto” sembra così aver conquistato tutti: non solo la generazione Z ma anche “i più datati”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Kiné, la cinegiocoteca. Daria Novo · Deep Dark Secrets. Halloween al Piccolo Cinema di Quartiere Kiné! Laboratori, feste e proiezioni da brivido… per tutte le fasce di età dei piccoli! 23 ottobre – Piccoli Creativi di Halloween (4-6 anni) Laboratorio di - facebook.com Vai su Facebook
"La Festa delle Streghe" al via: a Corinaldo 4 giorni da "brivido" - Ferve l’attesa per l’inizio di ‘Halloween – La Festa delle Streghe’ di Corinaldo, in programma domani. msn.com scrive
Halloween 2025 in Italia: notte di magia, brividi e meraviglie - Tra borghi medievali, castelli, giardini e parchi a tema, Halloween 2025 in Italia offre eventi per tutte le età. Secondo siviaggia.it
Halloween in Toscana: una notte di brivido tra borghi, musica e spettacoli - Le feste del 31 ottobre da non perdere: tanti eventi per adulti e bambini, da Borgo a Mozzano al Museo Stibbert di Firenze, da Vicopisano a Massa Marittima ... Da intoscana.it