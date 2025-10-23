Festa siciliana la tre giorni di sapori con l’attore Tony Sperandeo

Dal 24 al 26 ottobre, le piazze di San Giovanni Valdarno si trasformeranno in un angolo di Sicilia, grazie alla Festa siciliana, l’evento che celebra sapori, tradizioni e cultura dell’isola. Piazza Masaccio e piazza Cavour diventeranno il cuore pulsante di tre giorni all’insegna della convivialità, con ingresso libero e orario continuato dalle 10 fino a mezzanotte, offrendo a residenti e visitatori un’immersione totale nell’atmosfera calda e accogliente della Sicilia. Il pubblico potrà perdersi tra i profumi e i colori degli stand gastronomici, aperti sia a pranzo che a cena, dove sarà possibile assaporare un’ampia selezione di specialità tipiche: arancini fragranti, fritto misto, pane ca meusa e stigghiola, pasta con le sarde, cannoli, cassate e altre delizie che raccontano la tradizione culinaria siciliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

