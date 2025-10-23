Festa Roma red carpet speciale per I Love Lucca Comics and Games
Roma, 23 ott. (askanews) – Red carpet molto animato e popolato ieri sera alla Festa del Cinema di Roma per l’anteprima ufficiale, nella sezione FreeStyle Arts di “I Love Lucca Comics and Games”. A sfilare all’Auditorium Parco della Musica e, subito dopo al Maxxi, il regista e sceneggiatore del film Manlio Castagna, il produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures e All At Once Andrea Romeo e il direttore di Lucca Comics and Games Emanuele Vietina. Con loro anche l’executive producer del film Giulia Moretti, la scrittrice Licia Troisi, il Country Manager di Asmodee Italia Massimo Bianchini, il rapper e produttore discografico Frankie hi-nrg mc, il fumettista Roberto Recchioni, il direttore della fotografia Luca Ciuti, la montatrice Ilaria Cimmino e il compositore della colonna sonora Fabio Antonelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
