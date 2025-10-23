Festa di Halloween in stile ’Jurassic’ Dinosauri e mostri invadono il centro

Il prossimo weekend sarà mostruoso per chi vorrà immergersi nell’atmosfera che Comacchio, sta preparando per gli amanti di Halloween e non solo. Un fine settimana di eventi quello in programma dal prossimo 31 ottobre al 2 novembre poichè oltre ad Halloween anche "Jurassic Night & Radici" e "Atmosfere d’Autunno", quest’ultimo che celebra la magia dell’autunno tra gusto, tradizione e divertimento. Un appuntamento presentato dal vicesindaco Maura Tomasi, l’assessore Emanuele Mari e Paola Abile della New Star Productions, che gestisce la Festa di Halloween-Jurassic Night. Per tre giorni, Comacchio si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove fantasia, tradizione e meraviglia si incontrano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa di Halloween in stile ’Jurassic’. Dinosauri e mostri invadono il centro

Scopri altri approfondimenti

Festa di Halloween al campo! In occasione della festa di Halloween e del saluto al campo prima dell’inizio degli allenamenti invernali in palestra, abbiamo organizzato una merenda a tema per passare insieme un pomeriggio di gioco e divertimento! - facebook.com Vai su Facebook

Halloween, ecco cosa fare a Treviso e Provincia: feste, eventi, tour del mistero, musica e spettacoli (anche per i più piccoli) - Tornano anche quest’anno gli eventi per Halloween: feste in maschera, musica dark, ma anche la magia di misteri e di storie poco conosciute che si perdono nei meandri del tempo. Segnala ilgazzettino.it

Halloween: origine e significati della festa più spaventosa dell’anno - Tutti conoscono Halloween, la festa che si celebra il 31 ottobre, la vigilia di Ognissanti, all’insegna di zucche intagliate con espressioni minacciose; costumi spaventosi da mostri, fantasmi, streghe ... panorama.it scrive

Gardaland, la festa di Halloween è magica - I bambini ne vanno matti, e quest’anno il parco si trasforma in un vero e proprio luogo horror. Lo riporta siviaggia.it