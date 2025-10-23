Festa dell' anolino a Trevozzo all' Albergo Roma torna la Festa del Gigi | gli eventi del weekend
Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre al Collegio Alberoni l'evento "Trame d'arte e di storia"Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre a Piacenza Expo l'ottava edizione di ForestaliaVenerdì 24 ottobre a Gossolengo Antonio Farinotti presenta il suo libro "I ragazzi di montanaro"Venerdì 24 ottobre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ecco il menù completo per la Festa dell'Anolino Cosa ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
Festa dell’anolino a Trevozzo - Fuso Nerini" di via Fornace (campo sportivo) di Trevozzo di Alta Val Tidone torna la Festa dell’anolino Ore 19: apertura stand gastronomici; ... Si legge su ilpiacenza.it
Nel weekend a Trevozzo torna la festa dell’anolino - Nel weekend a Trevozzo torna la sagra più calda dell'autunno: il 25 e il 26 ottobre il centro sportivo polivalente ospita la quarta edizione della Festa ... Segnala piacenzasera.it