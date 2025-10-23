Festa del cinema di Roma Strisciuglio Trenitalia | Il treno è cultura quotidiana e occasione di incontro
Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “La cultura d'impresa è una cultura di relazione che riguarda persone e territori, e che genera innovazione e investimenti. Il treno è un'opportunità straordinaria dal punto di vista economico, sociale e culturale. Il treno e la mobilità sono elementi di cultura quotidiana. Trasportiamo oltre due milioni di persone al giorno: due milioni di storie che viaggiano su binari paralleli ma che, quando si incrociano, creano nuovi valori e nuove opportunità.” Lo ha sottolineato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, alla Festa del Cinema di Roma, in occasione della presentazione del documentario “Andata e Ritorno, scritto e diretto da Roberto Campagna ed Elena de Rosa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
