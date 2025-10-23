Festa del Cinema di Roma | Io sono Rosa Ricci allo Spazio Coming Soon

Comingsoon.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le attività di Coming Soon Service alla 20ª Festa del Cinema di Roma. Nello spazio allestito accanto all'Auditorium Parco della Musica si alternano attori e registi impegnati nella promozione dei loro film. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

