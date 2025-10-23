Festa del cinema di Roma Inchingolo FS | Nostra comunicazione vuole raccontare paese che cambia

Iltempo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma 23, ott. (Adnkronos) - “Gli artisti hanno un compito fondamentale: raccontano il presente e ci spingono a riflettere. Come Gruppo FS, stiamo portando avanti un percorso di comunicazione che narra il cambiamento del Paese attraverso nuove infrastrutture, reti e collegamenti che generano connessioni e futuro. Non solo trasporto, ma anche ingegneria, innovazione e attenzione alle persone: i passeggeri, il cuore pulsante della nostra azienda, del nostro business”. Ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, chief corporate affairs, communication & sustainability officer Gruppo FS, alla Festa del Cinema di Roma alla presentazione del documentario “Andata e Ritorno”, realizzato da Gruppo Creativo Multimedia per Ferrovie dello Stato Italiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

festa del cinema di roma inchingolo fs nostra comunicazione vuole raccontare paese che cambia

© Iltempo.it - Festa del cinema di Roma, Inchingolo (FS): "Nostra comunicazione vuole raccontare paese che cambia"

Approfondisci con queste news

festa cinema roma inchingoloFesta del cinema di Roma, Strisciuglio (Trenitalia): "Il treno è cultura quotidiana e occasione di incontro" - “La cultura d'impresa è una cultura di relazione che riguarda persone e territori, e che genera innovazione e ... Secondo iltempo.it

festa cinema roma inchingoloLa festa del cinema di Roma tra processi e storie familiari - Da sinistra, Massimo Popolizio, Fiorella Infascelli e Sergio Rubini alla Festa del cinema di Roma, ottobre 2025. Segnala cittanuova.it

festa cinema roma inchingoloFesta del Cinema di Roma 2025, il programma: tutto ciò da sapere sulla 20esima edizione - Dal 15 al 26 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone c'è la Festa del Cinema di Roma 2025: quest'anno è la 20esima edizione della kermesse ... Da vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma Inchingolo