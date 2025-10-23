Festa del Cinema di Roma Day 9 | il programma di oggi

Roma, 23 ottobre 2025 – Masterclass d’autore, anteprime attesissime e proiezioni speciali: la nona giornata della Festa del Cinema di Roma 2025 propone un ricco calendario di eventi tra Auditorium, MAXXI, Casa del Cinema e altri luoghi della Capitale. Alle 16 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, si terrà la Masterclass di Jafar Panahi, uno dei più importanti registi iraniani. L’autore di Il cerchio e Taxi Teheran dialogherà con il pubblico sul suo cinema libero e civile. A seguire, alle 18:30, nella stessa sala, la sezione Grand Public ospiterà Io sono Rosa Ricci di Lyda Patitucci, prequel della serie Mare fuori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

