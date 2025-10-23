Venerdì 24 Ottobre 2025 100 Film Influencers collegati da tutta Italia e dal vivo al Villaggio della Festa del Cinema e poi la sera al Cinema Moderno, Sala Iconica di Roma e set di anteprime di film internazionali, insieme a vip e giornalisti lanceranno a +1 Milione di Followers il crowdfunding partecipativo per amanti del cinema che potranno diventare tutti insieme proprietari di FilmAmo: il nuovo social network dei Film avrà milioni di utenti in tutto il mondo che votano e recensiscono Film. Il manifesto di Ti Respiro Durante la serata di lancio grazie a WeShort, una società di streaming, distribuzione e produzione dedicata a contenuti premium di breve durata, Daitona presenterà Ti Respiro, un cortometraggio WeShort Originals con il supporto di Giffoni Innovation Hub, disponibile su Rai Play con Jenny de Nucci con +1 Milione di Followers, diretto da Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Festa del Cinema di Roma 2025, 100 Influencers lanciano FilmAmo, il social dedicato ai film