Festa del Cinema di Roma 2025 100 Influencers lanciano FilmAmo il social dedicato ai film

Cinemaserietv.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 Ottobre 2025 100 Film Influencers collegati da tutta Italia e dal vivo al Villaggio della Festa del Cinema e poi la sera al Cinema Moderno, Sala Iconica di Roma e set di anteprime di film internazionali, insieme a vip e giornalisti lanceranno a +1 Milione di Followers il crowdfunding partecipativo per amanti del cinema che potranno diventare tutti insieme proprietari di FilmAmo: il nuovo social network dei Film avrà milioni di utenti in tutto il mondo che votano e recensiscono Film. Il manifesto di Ti Respiro Durante la serata di lancio grazie a WeShort, una società di streaming, distribuzione e produzione dedicata a contenuti premium di breve durata, Daitona presenterà Ti Respiro, un cortometraggio WeShort Originals con il supporto di Giffoni Innovation Hub, disponibile su Rai Play con Jenny de Nucci con +1 Milione di Followers, diretto da Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

festa del cinema di roma 2025 100 influencers lanciano filmamo il social dedicato ai film

© Cinemaserietv.it - Festa del Cinema di Roma 2025, 100 Influencers lanciano FilmAmo, il social dedicato ai film

Altre letture consigliate

festa cinema roma 2025Corteo per la Palestina a Roma, gli organizzatori: “Verso il Festival del Cinema, bloccheremo l’Ambasciata israeliana” - Venerdì 24 ottobre una nuova manifestazione per la Palestina a Roma. Si legge su fanpage.it

festa cinema roma 2025Tinto Brass in carrozzina alla Festa del Cinema di Roma con Isabella Rossellini - Il regista 92enne in carrozzina alla Festa del Cinema di Roma racconta aneddoti piccanti su Roberto Rossellini nel documentario ... Segnala ilfattoquotidiano.it

festa cinema roma 2025Luisa Ranieri alla Festa del Cinema di Roma 2025: l'ultimo look è casual con maglione chunky e minigonna Etro - Tra le attrici più attese della kermesse, Luisa Ranieri sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 si conferma grande protagonista sul red carpet ... Secondo vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma 2025