Festa del Cinema Day 8 | arriva Rosa Ricci Sergio Castellitto è Rossellini Jafar Panahi incontra il pubblico

Al via l'ottava giornata di Festa del Cinema di Roma. In questo giovedì 23 ottobre l'Auditorium Parco della Musica sarà protagonista di un'importante masterclass, ci sarà inoltre la proiezione di "Io sono Rosa Ricci”, prequel della serie tv Mare Fuori e un film dedicato a Rossellini.Scopriamo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

Asa Butterfield arriva alla Festa del Cinema di Roma per presentare, nel Concorso Progressive Cinema, “Our Hero, Balthazar”, la nuova opera di Oscar Boyson Giovane attore britannico, tra i più amati della sua generazione, Butterfield ha conquistato il pub - facebook.com Vai su Facebook

La madrina della Festa Cinema Roma si racconta: dalla felicità di essere single all'amicizia che può essere più forte dell'amore - X Vai su X

Festa del Cinema di Roma, Day 8: arriva Matilda De Angelis. Sullo schermo "Elena del Ghetto" e "Mrs Playmen" - In giornata anche la consegna del premio alla carriera Jafar Panahi e l'incontro con il regista Pappi Corsicato. Si legge su romatoday.it

Festival del Cinema di Roma, pagelle look: Stefano Accorsi semplice (8), Matilda De Angelis dea (9-), Massimo Boldi intramontabile (9) - L'ottava serata alla Festa del Cinema di Roma si apre nel pomeriggio con la celebrazione della comicità degli anni '80 e '90, con un premio particolare per Massimo ... Segnala msn.com

Festa del Cinema di Roma, pagelle look: Angelina Jolie casual chic (8), Luca Marinelli spaesato (5), Jasmine Trinca e i santini (7), Filippo Timi al caldo (5,5) - Il sabato sera è differente a Roma quando si è nel pieno della Festa del Cinema. Come scrive leggo.it