Festa d' autunno a Osimo | in programma il mercatino dei prodotti tipici e il Castagna Day

Anconatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSIMO – Ricco cartellone di eventi in programma a Osimo a partire dalla giornata odierna. Da domani (venerdì) a domenica prossima in piazza Boccolino torna la Festa d’Autunno con il mercatino di prodotti tipici e il 20° Castagna Day organizzato dalla Società operaia di mutuo soccorso con Asso e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

festa d autunno osimoFesta d'autunno a Osimo: in programma il mercatino dei prodotti tipici e il Castagna Day - Il weekend osimano sarà arricchito dal debutto della stagione di proiezioni cinematografiche con diversi spettacoli al teatrino Campana dal giovedì al lunedì ... Scrive anconatoday.it

Autunno al teatro di Osimo e al nuovo "Ridotto", la lunga serie di appuntamenti in programma - Spettacoli, concerti, conferenze e festival nel cartellone che si arricchirà ulteriormente a breve con il calendario degli eventi natalizi, in fase di preparazione ... Come scrive anconatoday.it

festa d autunno osimoUn autunno ricco di manifestazioni ed eventi: il Ridotto del teatro diventa punto di riferimento - Il prossimo weekend il Rotary Osimo, con il patrocinio del Comune, propone un concerto solidale per l’eradicazione della Polio, ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Festa D Autunno Osimo