Ferretti quasi 900 milioni di ricavi nei primi nove mesi del 2025 Clienti a caccia di nuovi yacht
Numeri positivi per Ferretti Group nei primi nove del 2025. I ricavi netti nuovo complessivi del Gruppo sono aumentati di circa il 2,5%, passando da circa 865,3 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024 a circa 887,2 milioni nei primi nove mesi del 2025. "Una buona performance, supportata da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ferretti Group, ricavi a 620 milioni nel primo semestre 2025. L’ad Galassi: «I nuovi modelli ci daranno la spinta» - Gli yacht Ferretti hanno chiuso il semestre con ricavi netti pari a 620,4 milioni di euro, in crescita dell’1,5% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Lo riporta corriere.it
I ricavi di Ferretti nel semestre crescono a 620 milioni - Gli yacht Ferretti segnano nel semestre ricavi netti per 620,4 milioni in crescita dell'1,5% rispetto al primo semestre 2024. Si legge su ansa.it
Ferretti, 37 milioni di investimenti nel primo semestre di quest’anno - la differenza sono le persone" Una crescita in termini di ordinativi di 100 milioni di euro, dai 200 del bimestre ... Come scrive ilrestodelcarlino.it