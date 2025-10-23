Ferrari XX Programme | cos’è e come funziona uno dei progetti più esclusivi del Cavallino
Alle Finali Mondiali Ferrari 2025 le protagoniste in pista sono anche le Fxx, 599XX e Fxx-K (con rispettive evoluzioni Evo). Scopriamo come è nata l’idea e in che cosa consiste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A new #FerrariOneOff makes its debut: meet the bespoke Ferrari SC40. Named to pay tribute to the #FerrariF40, this new model from the Special Projects programme has been crafted exclusively for the client with a mid-rear-engined V6 that takes its architectur - facebook.com Vai su Facebook
Lo show di Fabio Ferrari in pensione. "Non ho mai votato a destra, ma i fascisti mi dicono bravo". Ora vive su Instagram, e tutti i suoi follower giurerebbero che è un uomo di destra. Di Alessandro Catapano - X Vai su X
OLTRE 40 FERRARI CELEBRANO I 20 ANNI DI XX PROGRAMME AL MUGELLO - Secondo nato dopo F1 Clienti tra le attività speciali e non competitive pensate dalla Casa di Maranello per i suoi clienti più esclusivi, XX Programme festeggia quest’anno i suoi primi vent’anni di vi ... Lo riporta ferrari.com
Ferrari XX programme, 20 anni in pista - In concomitanza della penultima tappa del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, nel corso dell'evento denominato Ferrari Racing Days, che si terrà in questo weekend, scenderanno in pista, sul ... Come scrive ansa.it
Ferrari: la SF90 XX Spider al Motor Valley Fest 2024 [FOTO] - Questo fine settimana è in programma l’edizione 2024 del Motor Valley Fest, la festa di aziende e marchi del distretto dei motori emiliano- Come scrive motorionline.com