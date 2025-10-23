Ferrari Challenge Nord America | Massimo Perrina vince Gara-1 ed è campione

Il pilota statunitense precede Roberto Perrina e Rafael Duran, primo nel Trofeo Pirelli Am. Yahn Bernier davanti a tutti in Coppa Shell, Melissa Kozyra vince in Shell Am. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari Challenge Nord America: Massimo Perrina vince Gara-1 ed è campione

