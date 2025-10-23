Con 33 anni di storia e 7 generazioni di vetture, il Ferrari Challenge è ciò che vediamo oggi grazie al costante lavoro anno dopo anno. Fra le novità del 2026 arriva il campionato del Middle East. Ne abbiamo parlato con Andrea Mladosic, responsabile della serie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari Challenge, Mladosic: "Nel 2026 debutta il Trofeo Middle East. Campionato maturo, in gara piloti dai 18 ai 70 anni"