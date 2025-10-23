Ferrari Challenge Mladosic | Nel 2026 debutta il Trofeo Middle East Campionato maturo in gara piloti dai 18 ai 70 anni
Con 33 anni di storia e 7 generazioni di vetture, il Ferrari Challenge è ciò che vediamo oggi grazie al costante lavoro anno dopo anno. Fra le novità del 2026 arriva il campionato del Middle East. Ne abbiamo parlato con Andrea Mladosic, responsabile della serie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La magia delle Finali Mondiali Ferrari torna al Mugello! ? Dal 21 al 26 ottobre, sei giorni di pura passione con Ferrari Challenge, F1 Clienti, Programma XX e Club Competizioni GT. Domenica gran finale con il Ferrari Show e le Finali Mondiali. Ingresso - facebook.com Vai su Facebook
Ferrari Challenge, Mladosic: "Nel 2026 debutta il Trofeo Middle East. Campionato maturo, in gara piloti dai 18 ai 70 anni" - Con 33 anni di storia e 7 generazioni di vetture, il Ferrari Challenge è ciò che vediamo oggi grazie al costante lavoro anno dopo anno. Come scrive msn.com
Ferrari annuncia la prima stagione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Middle East - Ferrari amplia la sua offerta sportiva annunciando, nel fine settimana delle Finali Mondiali, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Middle East. Segnala ferrari.com
Ferrari Challenge trofeo Pirelli Europe, a Morrow la pole - Stanno entrando nel vivo le 'Finali Mondiali Ferrari' l'evento che ogni anno ospita a fine stagione tutti i partecipanti al Ferrari Challenge trofeo Pirelli e coppa Shell, i campionati monomarca del C ... Secondo ansa.it