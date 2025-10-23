Ferrari Challenge Europa | Grossmann vince Gara-1 titolo per Manuela Gostner in Coppa Shell

Nella Ferrari Challenge Europa organizzata al Mugello in occasione delle Finali Ferrari Mondiali, Björn Grossmann vince Gara-1 davanti a Felix Hirsiger, mentre Andrew Morrow è il migliore nel Trofeo Pirelli Am. Manuela Gostner conquista il titolo della Coppa Shell. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari Challenge Europa: Grossmann vince Gara-1, titolo per Manuela Gostner in Coppa Shell

Altre letture consigliate

Il pilota di Ronta parteciperà alle le sfide decisive del "Ferrari challenge Europe". Poi saranno assegnati i titoli iridati del monomarca della casa di Maranello - facebook.com Vai su Facebook

Ferrari Challenge, bene Grossman - Il Ferrari Challenge Europe, presente all'autodromo del Mugello ha emesso i suoi primi verdetti. Si legge su quotidiano.net

Ferrari accende il Mugello: dal 21 al 26 ottobre tornano le Finali Mondiali - L’Autodromo toscano si appresta a vivere per la 18a volta l’atteso spettacolo in cui il filo rosso della passione Ferrari unisce l’adrenalina della pista ai tanti appuntamenti che celebrano la storia ... it.motorsport.com scrive

A Silverstone vincono Hladik, Nussbaumer, Grossmann e Froggatt - La gara inaugurale di giornata è stata quella della Coppa Shell che, a causa della pista inzuppata d’acqua, è partita dietro la Safety Car. Si legge su it.motorsport.com