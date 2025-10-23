Ferrara ospita Quarto Tempo 2025 | tre giorni dedicati al futuro del calcio dilettantistico

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni di incontri, formazione e confronto sui temi chiave del calcio di base con la seconda edizione del grande evento promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ferrara ospita quarto tempo 2025 tre giorni dedicati al futuro del calcio dilettantistico

© Gazzetta.it - Ferrara ospita Quarto Tempo 2025: tre giorni dedicati al futuro del calcio dilettantistico

Altri contenuti sullo stesso argomento

ferrara ospita quarto tempoFerrara ospita Quarto Tempo 2025: tre giorni dedicati al futuro del calcio dilettantistico - Tre giorni di incontri, formazione e confronto sui temi chiave del calcio di base con la seconda edizione del grande evento promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti ... Segnala msn.com

ferrara ospita quarto tempoFerrara capitale del calcio dilettantistico: al via “Quarto Tempo – l’innovazione del Calcio Dilettantistico” - Ferrara si prepara a diventare la capitale del calcio dilettantistico italiano: dal23 al 25 ottobre 2025, il quartiere fieristico ospiterà la seconda edizione di “LND Quarto Te ... Da gazzettadellemilia.it

ferrara ospita quarto tempoA Ferrara la seconda edizione di “Quarto Tempo”, l’evento LND - Seconda edizione per “Quarto Tempo”, l’evento promosso dalla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti (LND) con il patrocinio di FIGC ... Secondo laquilablog.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Ospita Quarto Tempo