Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Vilnius sotto attacco (ibrido). I palloni di Minsk bloccano l’aeroporto e agitano l’Europa formiche.net
“Per noi è un giocatore chiave, ma …”: Milan, senti il Newcastle sul futuro di Tonali pianetamilan.it
Dibiasi: "Sinner? Anche a me davano del tedesco, che polemiche stupide. Noi italiani veri" gazzetta.it
Bradley Cooper prima e dopo: cosa si è rifatto? amica.it
Sky Sport Motori Weekend (23 - 26 Ottobre) F1 Messico e MotoGP Malesia (anche streaming NOW) digital-news.it
È ora di andare, Mo. Salah tra i cinque giocatori da evitare in Gameweek 9 justcalcio.com
Ecco qual è una delle malattie polmonari più diffuse dopo l'asma e come si cura
Pubblicati sul New England Journal of Medicine i risultati dello studio internazionale ASPEN: l’in... ► quicomo.it
So Foot sfotte Infantino: dopo la Bolivia, organizziamo il Mondiale a Città del Vaticano
Nella sua visita in Bolivia, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha promesso che ci sarà un M... ► ilnapolista.it
"Eccellenza per le cure oncologiche": riconoscimento per il Policlinico
L’European society for Medical oncology (Esmo) ha rinnovato al Policlinico Paolo Giaccone il ricon... ► palermotoday.it
Concorso Docenti PNRR3: per classi di concorso ITP si accede anche con Diploma ITS Academy
Il concorso per docenti della scuola secondaria, bandito con DDG n. 2939/2025, prevede dei posti an... ► orizzontescuola.it
Finanziamento degli Asacom e incidenza sui bilanci comunali: chiesto un incontro urgente con la Regione
I Comuni del Distretto Socio–Sanitario 19, che ha in Gravina di Catania il suo Comune capofila, so... ► cataniatoday.it
“Il chirurgo plastico si è rifiutato”. Valerio Scanu, il nuovo intervento ma ecco cosa è successo
A La Volta Buona di Caterina Balivo, il talk dedicato alla chirurgia estetica ha regalato momenti d... ► caffeinamagazine.it
"Opera" di Angelo Bordiga
Vecchiato Arte presenta la mostra di Angelo Bordiga “Opera”, curata in collaborazione con l’artist... ► padovaoggi.it
Kim Kardashian, 45 anni e zero limiti: il vestito pitonato che conquista Londra
Ha appena spento 45 candeline, ma Kim Kardashian sembra divertirsi a sfidare il tempo, la logica e ... ► dilei.it
Finanziaria, interviene la Cgil: "Dare risposta alla Sicilia e non alle clientele"
"La prossima finanziaria regionale non può e non deve essere l’ennesima occasione per mance, mance... ► cataniatoday.it
Parco delle Fonti e Tempietto ancora più accessibili con "Clitunno pass"
A partire dal 25 ottobre 2025 prende avvio la promozione “Clitunno pass”, una nuova iniziativa vol... ► perugiatoday.it
"Scire 2025–2027", al via il corso di “Avvicinamento alla tecnologia”
Parte a Palomar il nuovo corso di “Avvicinamento alla tecnologia per principianti”, che prenderà i... ► arezzonotizie.it
Il ritorno di Columbro in tv: abbracci e ricordi con la Cuccarini. Malattia e polemiche sono alle spalle
Roma, 23 ottobre 2025 – Tra sorrisi, ricordi e commozione, Lorella Cuccarini e Marco Columbro si so... ► quotidiano.net
Cantieristica navale, nuova presa di posizione della Fiom Cgil
"Diritti dei lavoratori, agibilità sindacali e corrette relazioni industriali sembrano un miraggio... ► messinatoday.it
“Brigitte?Bardot è morta”. Ma la diva 91enne sbugiarda la bufala su X: “Chi è quell’imbecille?”
Parigi, 23 ottobre 2025 – Ieri sera sulla piattaforma X è esplosa una notizia che ha rapidamente fa... ► quotidiano.net
Nuova pista ciclopedonale in via La Spezia: approvato il progetto esecutivo
L’Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova pista ciclop... ► parmatoday.it
Rapine in serie e terrore nelle farmacie di Pomezia, 47enne arrestato: agiva con coltelli e accette
Un 47enne è stato arrestato dai Carabinieri a Pomezia per 4 rapine in farmacie comunali, commesse tr... ► virgilio.it
Napoli Inter, confronto tra Conte e la squadra: «Ritroviamo noi stessi nella prossima sfida»
di Redazione Inter News 24Napoli Inter, Conte cerca di ricompattare il gruppo in vista della prossim... ► internews24.com
F1, Alonso sbotta: bordata pesantissima all’Aston Martin
Fernando Alonso ha espresso un parere molto critico sugli sviluppi visti sin qui in casa Aston Mart... ► sportface.it
Bruxelles vara il 19° pacchetto: stop al Gnl russo dal 2027
Nel cuore di Bruxelles, l’Unione europea chiude la procedura scritta e approva il 19esimo pacchetto... ► sbircialanotizia.it
Keith Van Horn, i 50 anni del ragazzo “che non giocava, ma costruiva il destino”
Leggenda dell’Università dello Utah, seconda scelta al draft 1997 dietro a Duncan e primo bianco sul... ► gazzetta.it
Israele: "Mai più l'Unrwa dentro Gaza"
11.26 All'indomani della sentenza con cui la Corte internazionale di giustizia dell' Aja invita Isr... ► televideo.rai.it
Benedetta Mazza: "Ho perso un po' di chili: ma questa cosa non ti viene perdonata "
Durante un'intervista l'ex professoressa de L'Eredità ha spiegato amaramente che "come fai, la sbagl... ► gazzetta.it
Il sostegno di Round Table 6 al campo scuola formativo di Diabete Romagna grazie alla tradizionale tagliatellata
Si è svolta recentemente al Ristorante Panoramico di Massa, la tradizionale “Tagliatellata” organi... ► forlitoday.it
Brigitte Bardot smentisce la notizia della sua morte, l'attacco è durissimo: "Imbecille, sto bene"
"Non so quale imbecille abbia diffuso questa falsa notizia sulla mia scomparsa stasera, ma sappi c... ► today.it
Ottolini Juve, il ds esce allo scoperto sul possibile passaggio in bianconero: «Io alla Juventus? Ecco la verità». Cosa ha detto
di Redazione JuventusNews24Ottolini Juve, il ds del Genoa è uscito allo scoperto sulle voci che rigu... ► juventusnews24.com
Torino, imprenditore 39enne ucciso a coltellate da uno sconosciuto incappucciato. L'aggressore in fuga
La vittima è Marco Veronese, padre di tre figli e separato da poco. A dare l'allarme è stata una ... ► torino.corriere.it
Como, cede la strada in via Navedano: camion dei rifiuti incastrato nella voragine
Un'improvvisa voragine si è aperta nell'asfalto della strada in via Navedano a Como. Intorno alle ... ► quicomo.it
Rissa in piazza a suon di cinturate e lame da rasoio, c'è un ferito. Nei guai un giovane
FABRIANO – La polizia di Fabriano ha provveduto a segnalare un giovane per il reato di lesioni vol... ► anconatoday.it
Terni, biglietti ferroviari troppo cari per i pendolari: Ascani e Pavanelli interrogano il Ministro dei Trasporti
Arriva in Parlamento l'annosa questione del costo dei biglietti ferroviari per i pendolari umbri c... ► ternitoday.it
Sciocchezza Emerson: si procura il rigore, ma il Var... lo espelle!
Seconda sconfitta in Champions League per il Marsiglia di De Zerbi, che perde 2-1 in rimonta in casa... ► video.gazzetta.it
Milano perde un'altra posizione nella classifica delle città più green (ma i servizi sono tra i migliori)
Non brilla a livello nazionale, molto male a livello regionale. Milano si classifica 57esima nel R... ► milanotoday.it
Statale 36, il cantiere del quarto ponte Pescate Lecco si apre ai cittadini: open day con Anas
Anas apre le porte ai cittadini per visitare il cantiere del Ponte Manzoni lungo la Statale 36, ch... ► leccotoday.it
Sinner rinuncia alla Davis, ecco l'ironica reazione dei Carota Boys
Jannik Sinner ha annunciato il forfait alla Coppa Davis per concentrarsi sul recupero fisico e prepa... ► tgcom24.mediaset.it
Visita guidata: "Dentro al teatro"
Che ci sarà da vedere nel Teatro Nuovo quando è vuoto? Tanto, anzi, tantissimo. Non solo i luoghi ... ► veronasera.it
Francesco Maria Mancarella, quando il pianoforte diventa voce (e colore) dell’anima
“What I felt” è quello che sento o meglio, quello che ho sentito al momento della composizione, qua... ► panorama.it
Arianna Mihajlovic: “Tutti molto bravi a giudicare come si vive un dolore. Ma…”
La moglie del compianto allenatore ha chiesto ai suoi follower di non giudicare la sofferenza di chi... ► golssip.it
"Carta dedicata a te", più di 5mila i beneficiari
Il Comune di Messina informa la cittadinanza che per garantire la massima trasparenza e accessibil... ► messinatoday.it
La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo
La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzio... ► avellinotoday.it
Sanità, Gimbe boccia la Manovra 2026: “Per infermieri e medici solo briciole”
La fondazione Gimbe ha analizzato la legge di bilancio 2026, che "delude le aspettative", perché la... ► fanpage.it
Via Carnia, furgone di Milano Ristorazione in fiamme sulla strada
Milano, 23 ottobre 2025 – Un furgone che brucia in mezzo alla strada, con alte fiamme e fumo nero c... ► ilgiorno.it
Il progetto Bromo: la sfida europea a Starlink
L’alleanza tra Leonardo, Airbus e Thales per una società capace di competere con la costellazione d... ► lidentita.it
"Ha insegnato i valori del rispetto dell'avversario e del fair play": addio a Domenico 'Ninetto' Caldironi
Se ne è andato Domenico Caldironi, detto Ninetto, tra coloro che hanno messo le basi alla nascita ... ► forlitoday.it
Hashish nello zaino e contanti in tasca, 22enne arrestato a Rivarolo
È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Rivarolo un cittadino francese di 22 anni, sor... ► genovatoday.it
Il Lago dei Cigni: l'European classical ballet all'Auditorium Conciliazione
L’European Classical Ballet, prestigiosa compagnia internazionale composta da 35 professionisti pr... ► romatoday.it
Kiev: ‘Trump ha dato via libera all’invio di Patriot’
o afferma il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, in un'intervista rilasciata a Rbc-Ucrai... ► imolaoggi.it
Imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate a Collegno (Torino) sotto casa dei genitori. L’ipotesi dell’agguato
Un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate nella notte a Collegno, alle porte di Torino. Il cor... ► ilfattoquotidiano.it
5 idee per ammirare un foliage mozzafiato sul Lago di Como e nei suoi dintorni
Ultimo weekend d'ottobre, segnato dal ritorno all'ora solare, on il meteo che promette fresche gio... ► quicomo.it
Retegui svela: “Ecco perché ho detto no al Milan. Su Gravina non voglio …”
Mateo Retegui, ai microfoni di un Tv araba, ha parlato della sua nuova esperienza e del mancato tras... ► pianetamilan.it
Serena Mollicone, tutta la storia: dal delitto, alle false indagini, ai depistaggi, ai suicidi
Tutto è cominciato, a circa otto chilometri dal paesino di Arce, nella Valle del Liri, il 3 giugno d... ► vanityfair.it
Panatta: “No di Sinner alla Davis? Ecco cosa avrei fatto al suo posto. Oggi è tutto…”
Adriano Panatta, a margine del premio "Colalucci", torna sulla decisione di Sinner di non scendere i... ► golssip.it
Furto di e bike davanti al liceo, ladro bloccato in sella mentre tenta la fuga. In casa nasconde cellulari rubati
SENIGALLIA - Ha rubato una bici elettrica davanti al liceo Medi di Senigallia, ma è stato subito s... ► anconatoday.it
Il robot che aspira e lava con navigazione intelligente. Lo imposti una volta e pulisce la casa per te
Le pulizie domestiche sono croce e delizia. Se da una parte sono faticose e vanno fatte quotidianam... ► dilei.it
Cassano Valcuvia, rifiuti abbandonati lungo la strada statale: individuati e multati i presunti responsabili
Cassano Valcuvia (Varese), 23 ottobre 2025 – Individuati e rintracciati i presunti responsabili del... ► ilgiorno.it
Studentessa modello, premiata da Mattarella: sogna di fare il medico nelle aree di crisi
Diciannove anni, diplomata con lode al liceo “Oriani” di Ravenna, Alice Bordet riceverà dal preside... ► orizzontescuola.it
Il ritorno di Columbro in tv: amarcord con Lorella Cuccarini. Malattia e polemiche sono alle spalle
Roma, 23 ottobre 2025 – Tra sorrisi, ricordi e commozione, Lorella Cuccarini e Marco Columbro si so... ► quotidiano.net
"L'ape in città"
La manifestazione L’Ape in Città si svolgerà domenica 23 novembre nella splendida cornice di Prato... ► padovaoggi.it
LIVE Berrettini Norrie, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: alle 12.00 in campo il romano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) ... ► oasport.it
Scarichi abusivi nel Lago di Como: super multa per due abitazioni
La guardia di finanza del Reparto operativo aeronavale di Como (Roan) dopo indagini ambientali ha ... ► quicomo.it
Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend del ritorno all'ora solare
Ultimo weekend d'ottobre, segnato dal ritorno all'ora solare, on il meteo che promette fresche gio... ► quicomo.it
“Io mi sono solo difeso”: rischiava sette anni per tentato omicidio, assolto
LECCE – Rischiava una condanna a sette anni per tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l’ag... ► lecceprima.it
Sala Ichòs inaugura la nuova stagione con Blue Tango e Artisti per Gaza
Sala Ichòs riapre le sue porte con il concerto Blue Tango e trasforma il suo palcoscenico in un luog... ► 2anews.it
Porsche Macan Gts, il Suv elettrico da 571 Cv a trazione integrale: prezzi e dati tecnici
Porsche amplia la gamma con la nuova Macan Gts, da 571 Cv in overboost e una coppia massima di 955 N... ► gazzetta.it