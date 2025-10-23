Sciocchezza Emerson: si procura il rigore, ma il Var... lo espelle!Festival dello sport, boom del digitale nell'8ª edizione: le video ...Dibiasi: "Sinner? Pubblicati sul New England Journal of Medicine i risultati dello studio internazionale ASPEN: l’in... ► quicomo.it

Nella sua visita in Bolivia, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha promesso che ci sarà un M... ► ilnapolista.it

L’European society for Medical oncology (Esmo) ha rinnovato al Policlinico Paolo Giaccone il ricon... ► palermotoday.it

Il concorso per docenti della scuola secondaria, bandito con DDG n. 2939/2025, prevede dei posti an... ► orizzontescuola.it

I Comuni del Distretto Socio–Sanitario 19, che ha in Gravina di Catania il suo Comune capofila, so... ► cataniatoday.it

A La Volta Buona di Caterina Balivo, il talk dedicato alla chirurgia estetica ha regalato momenti d... ► caffeinamagazine.it

Vecchiato Arte presenta la mostra di Angelo Bordiga “Opera”, curata in collaborazione con l’artist... ► padovaoggi.it

Ha appena spento 45 candeline, ma Kim Kardashian sembra divertirsi a sfidare il tempo, la logica e ... ► dilei.it

"La prossima finanziaria regionale non può e non deve essere l’ennesima occasione per mance, mance... ► cataniatoday.it

A partire dal 25 ottobre 2025 prende avvio la promozione “Clitunno pass”, una nuova iniziativa vol... ► perugiatoday.it

Parte a Palomar il nuovo corso di “Avvicinamento alla tecnologia per principianti”, che prenderà i... ► arezzonotizie.it

Roma, 23 ottobre 2025 – Tra sorrisi, ricordi e commozione, Lorella Cuccarini e Marco Columbro si so... ► quotidiano.net

"Diritti dei lavoratori, agibilità sindacali e corrette relazioni industriali sembrano un miraggio... ► messinatoday.it

Parigi, 23 ottobre 2025 – Ieri sera sulla piattaforma X è esplosa una notizia che ha rapidamente fa... ► quotidiano.net

L’Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova pista ciclop... ► parmatoday.it

Un 47enne è stato arrestato dai Carabinieri a Pomezia per 4 rapine in farmacie comunali, commesse tr... ► virgilio.it

di Redazione Inter News 24Napoli Inter, Conte cerca di ricompattare il gruppo in vista della prossim... ► internews24.com

Fernando Alonso ha espresso un parere molto critico sugli sviluppi visti sin qui in casa Aston Mart... ► sportface.it

Nel cuore di Bruxelles, l’Unione europea chiude la procedura scritta e approva il 19esimo pacchetto... ► sbircialanotizia.it

Leggenda dell’Università dello Utah, seconda scelta al draft 1997 dietro a Duncan e primo bianco sul... ► gazzetta.it

11.26 All'indomani della sentenza con cui la Corte internazionale di giustizia dell' Aja invita Isr... ► televideo.rai.it

Durante un'intervista l'ex professoressa de L'Eredità ha spiegato amaramente che "come fai, la sbagl... ► gazzetta.it

Si è svolta recentemente al Ristorante Panoramico di Massa, la tradizionale “Tagliatellata” organi... ► forlitoday.it

"Non so quale imbecille abbia diffuso questa falsa notizia sulla mia scomparsa stasera, ma sappi c... ► today.it

di Redazione JuventusNews24Ottolini Juve, il ds del Genoa è uscito allo scoperto sulle voci che rigu... ► juventusnews24.com

La vittima è Marco Veronese, padre di tre figli e separato da poco. A dare l'allarme è stata una ... ► torino.corriere.it

Un'improvvisa voragine si è aperta nell'asfalto della strada in via Navedano a Como. Intorno alle ... ► quicomo.it

FABRIANO – La polizia di Fabriano ha provveduto a segnalare un giovane per il reato di lesioni vol... ► anconatoday.it

Arriva in Parlamento l'annosa questione del costo dei biglietti ferroviari per i pendolari umbri c... ► ternitoday.it

Seconda sconfitta in Champions League per il Marsiglia di De Zerbi, che perde 2-1 in rimonta in casa... ► video.gazzetta.it

Non brilla a livello nazionale, molto male a livello regionale. Milano si classifica 57esima nel R... ► milanotoday.it

Anas apre le porte ai cittadini per visitare il cantiere del Ponte Manzoni lungo la Statale 36, ch... ► leccotoday.it

Jannik Sinner ha annunciato il forfait alla Coppa Davis per concentrarsi sul recupero fisico e prepa... ► tgcom24.mediaset.it

Che ci sarà da vedere nel Teatro Nuovo quando è vuoto? Tanto, anzi, tantissimo. Non solo i luoghi ... ► veronasera.it

“What I felt” è quello che sento o meglio, quello che ho sentito al momento della composizione, qua... ► panorama.it

La moglie del compianto allenatore ha chiesto ai suoi follower di non giudicare la sofferenza di chi... ► golssip.it

Il Comune di Messina informa la cittadinanza che per garantire la massima trasparenza e accessibil... ► messinatoday.it

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzio... ► avellinotoday.it

La fondazione Gimbe ha analizzato la legge di bilancio 2026, che "delude le aspettative", perché la... ► fanpage.it

Milano, 23 ottobre 2025 – Un furgone che brucia in mezzo alla strada, con alte fiamme e fumo nero c... ► ilgiorno.it

L’alleanza tra Leonardo, Airbus e Thales per una società capace di competere con la costellazione d... ► lidentita.it

Se ne è andato Domenico Caldironi, detto Ninetto, tra coloro che hanno messo le basi alla nascita ... ► forlitoday.it

È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Rivarolo un cittadino francese di 22 anni, sor... ► genovatoday.it

L’European Classical Ballet, prestigiosa compagnia internazionale composta da 35 professionisti pr... ► romatoday.it

o afferma il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, in un'intervista rilasciata a Rbc-Ucrai... ► imolaoggi.it

Un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate nella notte a Collegno, alle porte di Torino. Il cor... ► ilfattoquotidiano.it

Ultimo weekend d'ottobre, segnato dal ritorno all'ora solare, on il meteo che promette fresche gio... ► quicomo.it

Mateo Retegui, ai microfoni di un Tv araba, ha parlato della sua nuova esperienza e del mancato tras... ► pianetamilan.it

Tutto è cominciato, a circa otto chilometri dal paesino di Arce, nella Valle del Liri, il 3 giugno d... ► vanityfair.it

Adriano Panatta, a margine del premio "Colalucci", torna sulla decisione di Sinner di non scendere i... ► golssip.it

SENIGALLIA - Ha rubato una bici elettrica davanti al liceo Medi di Senigallia, ma è stato subito s... ► anconatoday.it

Le pulizie domestiche sono croce e delizia. Se da una parte sono faticose e vanno fatte quotidianam... ► dilei.it

Cassano Valcuvia (Varese), 23 ottobre 2025 – Individuati e rintracciati i presunti responsabili del... ► ilgiorno.it

Diciannove anni, diplomata con lode al liceo “Oriani” di Ravenna, Alice Bordet riceverà dal preside... ► orizzontescuola.it

Roma, 23 ottobre 2025 – Tra sorrisi, ricordi e commozione, Lorella Cuccarini e Marco Columbro si so... ► quotidiano.net

La manifestazione L’Ape in Città si svolgerà domenica 23 novembre nella splendida cornice di Prato... ► padovaoggi.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) ... ► oasport.it

La guardia di finanza del Reparto operativo aeronavale di Como (Roan) dopo indagini ambientali ha ... ► quicomo.it

Ultimo weekend d'ottobre, segnato dal ritorno all'ora solare, on il meteo che promette fresche gio... ► quicomo.it

LECCE – Rischiava una condanna a sette anni per tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l’ag... ► lecceprima.it

Sala Ichòs riapre le sue porte con il concerto Blue Tango e trasforma il suo palcoscenico in un luog... ► 2anews.it

Porsche amplia la gamma con la nuova Macan Gts, da 571 Cv in overboost e una coppia massima di 955 N... ► gazzetta.it