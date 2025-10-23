Fermato per un controllo e trovato in possesso di droga | arrestato 32enne

Arrestato lo scorso 20 ottobre dai Carabinieri a Ponsacco un cittadino extracomunitario di 32 anni per spaccio di stupefacenti.L'arresto è avvenuto intorno alle ore 10, durante un servizio perlustrativo in via Peschiera.I Carabinieri hanno proceduto al controllo del 32enne che è stato trovato in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

