Fermati altri 4 furbetti della patente | uno aveva superato l' esame con un solo errore ma non parlava italiano

Veronasera.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fenomeno che vede persone utilizzare sotterfugi tecnologici per superare l'esame necessario al conseguimento della patente di guida non sembra conoscere soste. Negli ultimi giorni sono stati ben 4 gli interventi effettuati dal Laboratorio Analisi Documentale della polizia locale, su tutti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

fermati 4 furbetti patenteVerona, esame patente truccato: beccati con microcamere e auricolari - Quattro aspiranti automobilisti “furbetti”, sono stati beccati a Verona mentre cercavano di superare l’esame della patente con microcamere, auricolari e suggeritori. veronaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fermati 4 Furbetti Patente