Fermati altri 4 furbetti della patente | uno aveva superato l' esame con un solo errore ma non parlava italiano

Il fenomeno che vede persone utilizzare sotterfugi tecnologici per superare l'esame necessario al conseguimento della patente di guida non sembra conoscere soste. Negli ultimi giorni sono stati ben 4 gli interventi effettuati dal Laboratorio Analisi Documentale della polizia locale, su tutti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

