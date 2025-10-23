Ferito e sanguinante nell’auto ferma a bordo strada salvato dalla polizia stradale

Latinatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è rivelato provvidenziale l’intervento degli agenti della polizia stradale di Formia che hanno salvato la vita un uomo trovato ferito e sanguinante all'interno della sua auto ferma a bordo strada. I fatti risalgono ai giorni scorsi e oggi è intervenuta la segreteria provinciale del Siulp che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

