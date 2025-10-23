Femminicio Milano | Luciana Ronchi è morta dopo 8 ore di agonia

Ha ammesso tutto, Luigi Morcaldi, 64 anni, fermato dalla polizia locale dopo otto ore di ricerche nel Parco Nord di Milano. Una fuga di pochi chilometri, la sua, dal luogo in cui aveva accoltellato l'ex moglie Luciana Ronchi, 62 anni. Da tre anni erano separati. "Sì, sono stato io", ha detto agli investigatori mentre la madre di suo figlio, oggi 28enne, lottava tra la vita e la morte all'Ospedale Niguarda. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita, ma Luciana, purtroppo, non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ferite al collo, all'addome e al viso. Bruzzano, dove abitava, è un quartiere sconvolto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Femminicio Milano: Luciana Ronchi è morta dopo 8 ore di agonia

