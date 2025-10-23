Femminicidio Ronchi | uccisa con 14 coltellate al viso dall' ex volevo spaventarla con violenza

Si è "accanito sul viso" di Luciana Ronchi con "14 coltellate". "Pensavo 2, non ho capito più niente, sono un assassino dottore, queste cose le sentivo in tv". Confessa, in modo confusionale, Luigi Morcaldi, il 64enne che si trova in carcere per aver ucciso mercoledì mattina a Milano la ex compagna dopo una relazione di 44 anni, interrotta bruscamente nel 2022. Nega la premeditazione, allo stato non contestata: "Ma stiamo scherzando? Non sapevo neanche da dove veniva oggi la Luciana. Dal 2022 io e lei non ci siamo mai parlati". Parla di un delitto "d'impeto" ("l'ho vista, mi è venuta una rabbia, un odio, mi è salito tutto il male che mi hanno fatto") scaturito dalla volontà di "spaventarla in modo violento": "Volevo dargli quella paura scossosa (testuale, ndr)", dice davanti ai pm Giovanni Tarzia e Leonardo Lesti che, con l'aggiunta Letizia Mannella, hanno disposto il fermo di indiziato di delitto, eseguito dalla polizia locale di Milano, diretta dal comandante Gianluca Mirabelli, con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla relazione ormai cessata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

