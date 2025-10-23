Femminicidio Luciana Ronchi | nell'auto dell'ex Luigi Morcaldi trovata una lettera dal titolo La torta avvelenata

Nell'auto di Luigi Morcaldi è stata trovata una lettera intitolata "La torta avvelenata" in cui l'uomo si scagliava con l'ex moglie, uccisa con 14 coltellate, e il figlio. Nel decreto di fermo invece emerge l'esistenza di un video che ha ripreso tutta l'aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

