Femminicidio Luciana Ronchi | nell'auto dell'ex Luigi Morcaldi trovata una lettera dal titolo La torta avvelenata

Nell'auto di Luigi Morcaldi è stata trovata una lettera intitolata "La torta avvelenata" in cui l'uomo si scagliava con l'ex moglie, uccisa con 14 coltellate, e il figlio. Nel decreto di fermo invece emerge l'esistenza di un video che ha ripreso tutta l'aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

? Luciana Ronchi uccisa dall’ex compagno con 14 coltellate: il racconto choc di un testimone e lettera ‘Torta avvelenata’ http://dlvr.it/TNr8tS #LucianaRonchi #Femminicidio #Giustizia #ViolenzaDiGenere #CronacaNera - X Vai su X

Luciana Ronchi è morta. La notizia è giunta da poco, e lo Stato anche oggi ha dimostrato il suo fallimento. Luciana è solo l'ultima, l'ennesima vittima di un femminicidio in Italia. Un pensiero commosso a Luciana e alla sua famiglia. - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Luciana Ronchi: nell’auto dell’ex Luigi Morcaldi trovata una lettera dal titolo “La torta avvelenata” - Nell'auto di Luigi Morcaldi è stata trovata una lettera intitolata "La torta avvelenata" in cui l'uomo se la prendeva con l'ex moglie, uccisa ... Come scrive fanpage.it

Luigi Morcaldi, trovata nell'auto "La torta avvelenata": la lettera arrabbiata per Luciana Ronchi e il figlio. Le 14 coltellate e l'accanimento sul volto - È il nome di una lettera, colma di rabbia e frustrazione, trovata nell'auto di Luigi Morcaldi, il 64enne in carcere per aver accoltellato ... Scrive corriereadriatico.it

Chi era Luciana Ronchi, la donna accoltellata in strada dall’ex marito Luigi Morcaldi a Bruzzano - Luciana Ronchi, 62enne che lavorava nella mensa di una Rsa, è morta ieri sera, mercoledì 11 settembre, dopo un'agonia di dieci ore ... Scrive fanpage.it