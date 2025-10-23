Femminicidio Luciana Ronchi la confessione shock dell’ex marito | rivelato il movente

Ci sono momenti in cui l’odio e la delusione si intrecciano fino a sfociare in atti insensati, che segnano per sempre la vita di tante persone. È difficile spiegare cosa possa spingere un uomo a compiere un gesto così estremo contro chi un tempo ha amato, contro chi ha condiviso sogni, battaglie e una famiglia. Quel momento, così breve e fatale, ha strappato via una vita e ha lasciato dietro di sé un vuoto incolmabile, alimentato da lacrime, rimorsi e interrogativi senza risposta. Leggi anche: Omicidio di Pamela Genini, oltre 30 coltellate: “Era consapevole che stava morendo” Le parole di chi si è reso protagonista di questa tragedia sono di sconforto e confusione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Femminicidio Luciana Ronchi, la confessione shock dell’ex marito: rivelato il movente

